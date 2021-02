Koronawirus. Niemcy: kanclerz Angela Merkel nie spieszy się ze znoszeniem blokad i ostrzega przed skutkami trzeciej fali pandemii

Niemcy mają dość blokad, biznes naciska, Merkel na to: poczekajmy z odmrożeniami

Helge Braun, szef urzędu kanclerskiego, powiedział prawodawcom, że zmutowany wirus może szybko doprowadzić do wzrostu liczby nowych zakażeń, a tak zwany wskaźnik zachorowalności - kluczowy miernik potwierdzonych codziennych przypadków - wzrośnie do 800.

Przedstawiciele władz federalnych i landów zaproponowali różne pomysły na wyjście z obecnego okresu blokady, co doprowadziło do nieporozumień związanych z zarządzaniem pandemią. Minister zdrowia Jens Spahn został zmuszony do porzucenia planu oferowania bezpłatnych badań, które miałyby się rozpocząć w marcu w obliczu sprzeciwu przywódców poszczególnych landów. Merkel omówi strategię testowania podczas następnego spotkania z tymi urzędnikami 3 marca.