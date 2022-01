Tak dużej liczby zakażeń koronawirusem jeszcze nie było. WHO bije na alarm

– W zeszłym tygodniu zgłoszono do tej pory największą liczbę przypadków Covid-19 podczas pandemii – powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że WHO była pewna, że było to jednak niedoszacowanie z powodu zaległości w testach w okolicach wolnych dni na koniec roku.

W tygodniowym raporcie na temat pandemii WHO przekazała, że w ciągu tygodnia zakaziło się 9 520 488 ludzi; zmarło 41 178 osób. W poprzednim tygodniu zmarło 44 680 osób.

Przedstawiciele WHO od dawna powołują się na opóźnienia w raportowaniu liczby przypadków zakażeń i zgonów, przy czym zmiany w liczbie zgonów często opóźniają się o około dwa tygodnie w stosunku do podawanych liczby zakażeń. Zauważyli jednak również, że z kilku powodów – w tym rosnących wskaźników szczepień w niektórych miejscach oraz oznak, że wariant Omikron wpływa bardziej na nos i gardło niż na płuca i nie okazał się tak śmiertelny, jak poprzedzający go wariant Delta.