Koronawirus w Niemczech: Niemcy mają dość blokad, biznes naciska. Kanclerz Merkel ostrzega: poczekajmy jeszcze ze znoszeniem ograniczeń

Choć większość Niemców nadal popiera sposób zarządzania kryzysem przez Merkel, to jednak po trzech zimowych miesiącach ograniczeń i powolnym wprowadzaniu szczepionek przeciwko koronawirusowi pojawia się w społeczeństwie zmęczenie.

Dodała, że ​​pierwsze kroki w kierunku ponownego otwarcia mogą rozpocząć się na początku marca i dotyczyłyby szkół i żłobków, sklepów i zakładów fryzjerskich, ale tylko po określeniu jasnych zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. W przeciwnym razie, argumentowała kanclerz, wskaźniki infekcji mogłyby ponownie wzrosnąć do niebezpiecznych poziomów.

Sondaż YouGov wykazał, że tylko połowa Niemców chce utrzymania lub zaostrzenia obecnych środków, które mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się Covid-19. To spadek z 65 procent, które zarejestrowano na początku stycznia, gdy każdego dnia notowano po 20 tysięcy nowych zakażeń wirusem, a dziennie umierało nawet po tysiąc osób.

Od tego czasu liczba nowych przypadków Covid-19 znacznie spadła, a siedmiodniowy wskaźnik zakażeń - liczba nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatniego tygodnia - spadł poniżej 75 po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Jednak liczba zgonów pozostaje wciąż niepokojąco wysoka i wynosi prawie 500 dziennie.

Dlatego władze kazały zamknąć restauracje, hotele, centra kultury i rozrywki w listopadzie, a w grudniu doszły do tego szkoły i niektóre sklepy. Potem blokadę przedłużono do 14 lutego. Teraz kolejnym zagrożeniem jest niekontrolowane już rozprzestrzenianiu się bardzo zaraźliwych wariantów koronawirusa z Wielkiej Brytanii i Południowej Afryki. Zdaniem specjalistów, mogą one bardzo szybko zniweczyć postępy w walce z pandemią. A tych wariantów wykrywa się coraz więcej w Niemczech. Urzędnicy tamtejszego resortu zdrowia określają takie mutacje mianem „turbo”.