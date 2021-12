USA: Czy skazani jesteśmy na maseczki w samolotach na zawsze? Ekspert wyjaśnia

W wywiadzie dla ABC News zapytano go, czy wierzy, że nadejdzie moment, w którym nie będzie konieczne noszenie masek podczas podróży lotniczych.

Linie lotnicze Wizz Air ograniczyły loty z Polski na zimę 2021/2022. O to, dlaczego firma zdecydowała się na taki krok, został zapytany CEO Wizz Aira József Váradi. W wywiadzie dla portalu Re:View…

– Nie sądzę – powiedział. Myślę, że kiedy masz do czynienia z zamkniętą przestrzenią, nawet jeśli filtracja powietrza jest dobra, chcesz zrobić dodatkowy krok, pozbyć się maseczki.

Sugestia Fauciego dotycząca noszenia masek pojawiła się, gdy najwyżsi rządowi urzędnicy ds. zdrowia ogłosili alarm dotyczący rozprzestrzeniającego się wariantu omikronu. Stanowi on już ponad trzy czwarte przypadków koronawirusa w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych.

Tak jak wielu przygotowuje się do wyjazdu na wakacje pod koniec roku, urzędnicy służby zdrowia ostrzegają przed nadchodzącą ciężką zimą i ponawiają wezwania do szczepień tych, którzy się jeszcze nie szczepili, pozostałych do brania dawek wzmacniających.