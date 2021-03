Ekspertka: Kolejne miesiące pokażą na ile zatrudnienie w firmach jest stabilne, bez wsparcia środków publicznych

Młodzi Polacy chcą emigrować, głównie do Niemiec. Ich liczba podwoiła się i jest największa od początku rządów PiS. Mimo małego bezrobocia

Aż 18 procent dorosłych Polaków rozważa emigrację zarobkową, przede wszystkim do Niemiec, a następnie do Holandii i Wielkiej Brytanii. Od lipca 2020 r. ich liczba się podwoiła i jest najwyższa od początku rządów PiS – wynika z badania „Barometr Rynku Pracy” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Work Service. Eksperci zwracają uwagę, że stopa bezrobocia w Polsce wciąż należy do najniższych w Unii Europejskiej i generalnie o pracę nie jest zbyt trudno, więc o zamiarze wyjażdu z kraju muszą decydować inne względy. O emigracji najczęściej myślą 25-36 latkowie.