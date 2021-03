Co trzeci pracujący Polak obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Emigrację zarobkową rozważa 18 proc. badanych

COVID hamuje inne choroby. Ilu ludzi choruje na grypę, odrę, boreliozę? Inne choroby zakaźne są niebezpieczne

COVID-19 zdominował statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Co ciekawe, pandemia zatrzymała w minionym roku inne choroby zakaźne. Tak przynajmniej wynika z zestawienia inspektorów sanepidu. W porównaniu do 2019 roku o połowę spadła zachorowalność na krztusiec, rzadziej zapadaliśmy także na odrę i płonicę, zwaną także szkarlatyną. Nie odnotowano żadnego przypadku tężca, trzy razy mniej było przypadków różyczki. Ponad dwukrotnie spadła liczba zatruć salmonellą, a czterokrotnie innych bakteryjnych zatruć pokarmowych. Z jednej strony to efekt lockdownu, z drugiej - niewykluczone, że pacjenci rzadziej diagnozowali się i zgłaszali się z dolegliwościami do poradni.