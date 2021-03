Co z obostrzeniami na Święta Wielkanocne? Na przygotowania chcemy i tak wydać podobną kwotę jak w latach poprzednich

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w Polsat News mówił, że prawdopodobnie w tegoroczne Święta Wielkanocne obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia. Dodał, że szczegółowe informacje na temat obostrzeń rząd przekaże w czwartek. - Jak będą decyzje, będziemy je precyzyjnie komunikować. Patrząc na dynamikę zakażeń, musimy ograniczać transmisję wirusa, aby mniej pacjentów trafiało do szpitali. Mamy powyżej 75 proc. zajętych łóżek covidowych i respiratorów - przekazał.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przekazał, że „nowy zestaw obostrzeń - o którym rząd będzie komunikować najpóźniej w czwartek - obejmie okres dwóch tygodni, czyli tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne i tydzień po świętach”.

Polacy nie rezygnują z przygotowań

W tym roku zakupy spożywcze na wielkanocny stół najczęściej zrobimy w super- i hipermarketach (71 proc.) oraz dyskontach (65 proc.). 17 proc. ankietowanych wybierze się na targ lub bazar, 9 proc. zajrzy do osiedlowego sklepu, a 8 proc. do delikatesów. 7 proc. badanych uzupełni zapasy wykorzystując do tego celu internet- wynika z badania PAYBACK Opinion Poll.