ZPP: Jednolita stawka 5 proc. VAT to ratunek dla gastronomii

I tak z wyliczeń wynika, że w zależności od przyjętego spadku obrotów w gastronomii w 2020 roku (oficjalne dane nie zostały jeszcze opublikowane), koszt ten mieścić się może w granicach od 350 do 700 mln zł, przy czym jako średnią wartość należałoby uznać ok. 500 mln zł.

Zdaniem przedstawicieli ZPP, ujednolicenie stawki VAT przyczyni się również do uproszczenia systemu stawek VAT i pozytywnie wpłynie na ich prostotę i przejrzystość, co znacząco przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych, stanowiących ważną grupę mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

- Walczymy o pewne minimum, obniżenie VAT-u do 8 proc. na wszystkie usługi i produkty w gastronomii. Petycję odnośnie obniżenia VAT-u do 8 proc. złożyliśmy już we wrześniu zeszłego roku- tłumaczył w drugiej połowie marca br. w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Sławomir Grzyb z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. - Rząd zaproponował obniżenie VAT-u tylko na żywność w gastronomii do 5 proc. Tylko, że my nie chcemy 5 proc. na jedzenie, Teraz już żądamy 5 proc. na wszystko. We wrześniu nie spodziewaliśmy się aż takiej skali zamknięć- wyjaśniał.