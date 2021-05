Zmiany w podróżowaniu. Pierwsze już od najbliższego weekendu. Co się zmieni?

Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń zmieniają się zasady podróżowania środkami komunikacji zbiorowej – od 15 maja br. zwiększają się limity zajętości miejsc. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w pociągach PKP Intercity, zajęte będą mogły być wszystkie miejsca siedzące, do leżenia i sypialne. Zakup biletów na połączenia z limitem zajętości 100 proc. będzie możliwy od soboty 15 maja br.

We wszystkich kategoriach pociągów PKP Intercity nadal będzie funkcjonować obowiązkowa rezerwacja miejsc. Wszystko po to, aby ściśle kontrolować poziom zajętości miejsc tak w poszczególnych relacjach, jak i na każdym odcinku podróży, zapewniając bezpieczeństwo podróży i nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 100 proc. miejsc.