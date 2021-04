Masz więcej punktów karnych, więcej zapłacisz za OC. "Taka zmiana będzie mieć ogromne prewencyjne znaczenie"

Podobnego zdania jest Instytut Transportu Samochodowego. - Do tej pory składki ubezpieczenia są podwyższane kierowcom, którzy spowodowali wypadek czy kolizję. Czyli już po fakcie. Tymczasem uzależniając składkę od zachowania kierowcy na drodze, można mieć wpływ na minimalizację ryzykownych zachowań – komentuje dla „Rz” Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Również do podwyżki mandatów podchodzi z niechęcią, twierdząc, że to nie jest dobry sposób na "łatanie dziur w budżecie". Jednocześnie dodaje, że "można by o tym dyskutować, gdyby rząd zdecydował o utworzeniu Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego, do którego trafiałyby pieniądze z mandatów z przeznaczeniem – tylko i wyłącznie – na poprawę bezpieczeństwa na drogach".

Marcin Litko, wieloletni egzaminator na prawo jazdy i właściciel szkoły nauki jazdy tłumaczy "Rz", że "rząd powinien się skupić na tym, by kary były egzekwowane". - Dopiero potem wprowadzajmy rewolucję - mówi cytowany przez gazetę.