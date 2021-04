W tym roku sezon urlopowy zaczniemy już w maju. "Polacy nie są przekonani do lockdownu obejmującego obiekty turystyczne"

Jednocześnie środowa zapowiedź stopniowego znoszenia ograniczeń pozwala mieć nadzieję, że poprawią się nastroje społeczne, ale też wyniki firm. Zgodnie z ogłoszonymi przez rząd zasadami luzowania obostrzeń hotele będą mogły wrócić do działalności 8 maja w reżimie sanitarnym. Jednak niektórzy hotelarze wykończeni rokiem ograniczeń nie odpuszczają i zapowiadają, że w najbliższy przedłużony weekend będą świadczyć usługi rehabilitacyjno-lecznicze kierowane do osób mających problemy ze zdrowiem.

Co zaskakujące, akurat w tym sektorze czas pandemii nie odcisnął wyjątkowego piętna na statystykach dotyczących przeterminowanych płatności na rzecz dostawców oraz banków. Nie oznacza to jednak, że nie ma on problemów. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK, w okresie 11 miesięcy od końca marca 2020 do końca lutego br. zaległości firm oferujących zakwaterowanie spadły o 60 mln zł (-5,4 proc.) do 1,06 mld zł, ale już liczba firm z problemami w obsłudze zobowiązań podwyższyła się o 112 do 1775 podmiotów.