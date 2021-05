TOP 5 branż z najwyższym wynagrodzeniem. "Najbardziej wykwalifikowani pracownicy mogli liczyć na wyższe wzrosty wynagrodzeń"

Na podium branż z najwyższym wynagrodzeniem brutto znalazła się także działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobywanie z pensjami powyżej 8,6 tys. zł. Równie dużo można było zarobić w sektorze, który obejmuje wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – tutaj miesięczne zarobki kształtowały się na poziomie 8,2 tys. zł. brutto. TOP5 sekcji z najwyższymi płacami zamyka działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętnie w 2020 roku pensje wynosiły 7,6 tys. zł.

- Najwyższe zarobki w 2020 roku można było uzyskać w sektorze informacji i komunikacji, do którego należy m.in. branża IT. Programiści zarabiali średnio 9,2 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia to konsekwencja trwającego od wielu lat boomu na specjalistów z sektora informacji i komunikacji. Pandemia tylko te potrzeby uwypukliła, bo przyspieszyła automatyzacja. Jak wynika z naszego "Barometru Polskiego Rynku Pracy" postęp automatyzacji i robotyzacji w swojej branży dostrzega już co trzeci przedsiębiorca- tłumaczy w rozmowie z Agencją Polska Press Krzysztof, Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.