„Zdziwiłem się, że ktoś takiego faceta przyjął do wojska”. Byli znajomi o żołnierzu dezerterze

"Fajtłapa, był wyśmiewany"

Dziennikarzom udało się dotrzeć do byłych znajomych Czeczki. Jeden z mieszkańców Bartoszyc, rodzinnego miasta żołnierza dezertera, nie krył zaskoczenia medialnymi doniesieniami. – Jak zobaczyłem wiadomości, jego imię i nazwisko, później twarz, to byłem w szoku. Nie wierzyłem, że Emil to zrobił. Ale nawet bardziej zdziwiło mnie co innego. No bo kurczę, że taki facet mógł trafić do woja – powiedział w rozmowie z Onetem pan Marek, który z Czeczką chodził do jednego z gimnazjum. Mężczyzna przyznał, iż zdziwił się, że ten w ogóle trafił do wojska, bo „to trochę taki oferma był”. – Fajtłapa, na wuefie prawie piłki kopnąć nie potrafił – dodał.