„Wybrał rozwiązanie najgorsze z możliwych”. Gen. Polko o ucieczce polskiego żołnierza

Analizując zachowanie polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś, generał Roman Polko wyraził pogląd, że nie kontrolował on swoich emocji. – Te problemy, które przecież każdemu mogą się zdarzyć, przesłoniły mu racjonalne myślenie – stwierdził w rozmowie z serwisem wPolityce.pl.

Były dowódca GROM ocenił, że niestety, mężczyzna ten najprawdopodobniej wybrał „rozwiązanie najgorsze z możliwych”. – Bo nie dość, że tam nie spotka go nic dobrego, to jeszcze - jeżeli nie teraz, to zapewne w bardzo krótkim czasie - będzie żałować tego, że dokonał zdrady własnej ojczyzny, własnych kolegów i że wpisuje się w tę narrację Łukaszenki, która po prostu wykorzysta go przedmiotowo i wypluje, tak jak wielu innych swoich aparatczyków – podkreślił.

Polko odniósł się też do ewentualnego wykorzystywania zamieszania wokół Emila Czeczki przez polityków opozycji. Przypomnijmy, że Lewica już domaga się zwołania w tej sprawie sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Służb Specjalnych.