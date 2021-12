"W czasie wojny przeszedł na stronę wroga". Gen. Skrzypczak: Kula w łeb i po zawodach

"Zdradził Polskę w czasie wojny"

Mamy do czynienia z osobą, która musi kłamać, musi współpracować z reżimem Łukaszenki, by uciec przed odpowiedzialnością za dezercję – podkreśla Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra-koordynatora odniósł…

– […] jest to dezerter, który przeszedł na stronę wroga i tak to trzeba interpretować. Tu nie może być innej - moim zdaniem, jako żołnierza - interpretacji jak dezercja żołnierza w czasie wojny – podkreślił generał w rozmowie z wPolityce.pl. – Jeżeli wszyscy politycy mówią, że jest wojna hybrydowa przeciwko Polsce, to bądźmy konsekwentni. Żołnierz zdradził Polskę w czasie wojny przechodząc na stronę naszego wroga i to jest bezsporne – dodał.