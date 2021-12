Skandaliczne tezy polskiego żołnierza, który zbiegł na Białoruś. Żaryn: Musi kłamać. Jest zakładnikiem Anna Piotrowska

Emil Czeczko, polski żołnierz który zbiegł na Białoruś Fot. Twitter

Mamy do czynienia z osobą, która musi kłamać, musi współpracować z reżimem Łukaszenki, by uciec przed odpowiedzialnością za dezercję – podkreśla Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra-koordynatora odniósł się w ten sposób do tez głoszonych przez żołnierza, który w czwartek porzucił służbę i zbiegł na Białoruś.