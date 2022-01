Żandarm Putin i historyczna misja w Kazachstanie

Gospodarz Kremla specjalizuje się w ratowaniu podobnych mu przywódców. Rok temu uratował uzurpatora białoruskiego, teraz ratuje satrapę z Kazachstanu. Bo są sojusznikami Rosji? Nie. Bo są podobnymi mu autokratami, a ich upadek mógłby stać się przykładem dla poddanych Kremla.

Liczba wojskowych w misji OUBZ w Kazachstanie wyniesie około 2,5 tys. - poinformował sekretarz generalny Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Białorusin Stanisław Zaś. To większość zasobów, jakimi dysponuje do tego typu zadań OUBZ (ok. 3 tys. żołnierzy). Rozmieszczanie żołnierzy OUBZ w Kazachstanie rozpoczęło się 6 stycznia rano. Jako pierwsze do kraju dotarły rosyjskie jednostki powietrznodesantowe. Są one przeznaczone do „ochrony ważnych obiektów państwowych i wojskowych oraz pomocy siłom porządkowym Republiki Kazachstanu w stabilizacji sytuacji”. Wieczorem 6 stycznia do Kazachstanu, w ślad za Rosjanami, przybył kontyngent białoruski.

Przerzut „sił pokojowych” ma się zakończyć 7 stycznia. W Kazachstanie są już Rosjanie i Białorusini. Swoją zgodę na wysłanie żołnierzy dał rząd Armenii. Kwestię wysłania kirgiskiego wojska powinien rozpatrzyć parlament, ale akurat w sąsiednim i bliskim Kazachstanowi Kirgistanie włączanie się do misji ma wielu przeciwników. Zresztą póki co, deputowani nie mogą zebrać kworum. Wątpliwości nie ma za to Duszanbe.„Realizując sojusznicze zobowiązania w ramach OUBZ zamierzamy uczestniczyć w zbiorowej operacji pokojowej, udzielając pomocy Kazachstanowi w celu wyeliminowania powstałych zagrożeń” - napisało w komunikacie 6 stycznia MSZ Tadżykistanu. Posowieckie NATO? To pierwsza taka operacja w blisko 30-letniej historii bloku, nazywanego niegdyś, z racji na miejsce podpisania deklaracji założycielskiej, „układem taszkienckim” (Uzbekistanu już w OUBZ jednak nie ma). OUBZ powstała tuż po rozpadzie Związku Sowieckiego, ale stopniowo rozszerzała swoje możliwości. W 2012 roku odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia „pokojowe”, a od tego czasu przeprowadzono szereg wspólnych ćwiczeń wojskowych - najczęściej w ramach scenariusza „antyterrorystycznego”. Obecnie w skład bloku wchodzą Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan. Tzw. siły pokojowe nie są jedynym narzędziem wojskowym, jakie OUBZ posiada w swoim arsenale. Mogła ona wybrać bardziej zdecydowane opcje, w tym siły szybkiego reagowania. Według oficjalnych informacji OUBZ, jej „siły pokojowe” liczą około 3 600 żołnierzy z różnych państw członkowskich (nie ma podziału na kraje), a ich misją nie jest walka, lecz zadania powojenne, takie jak monitorowanie zawieszenia broni.