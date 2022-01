Kazachstan. Komisja Europejska wzywa do powstrzymania działań dążących do eskalacji. USA potępia akty przemocy

- Wzywamy wszystkich zainteresowanych do odpowiedzialnego i powściągliwego działania oraz powstrzymania się od działań, które mogą prowadzić do dalszej eskalacji przemocy – przekazała podczas konferencji prasowej rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Nabila Massrali.

Rzeczniczka podkreśliła, że Unia Europejska stale monitoruje sytuację w Kazachstanie.

- Uznając prawo do pokojowych demonstracji, Unia Europejska oczekuje, że ich uczestnicy nie będą stosowali przemocy i nie będą do niej podżegać. Unia Europejska wzywa również władze do poszanowania podstawowego prawa do pokojowego protestu i proporcjonalności w użyciu siły w obronie uzasadnionych interesów bezpieczeństwa oraz do przestrzegania – zaznaczyła.

Massrali stwierdziła także, że Kazachstan jest „ważnym partnerem Unii Europejskiej”. - Liczymy na to, że Kazachstan dotrzyma swoich zobowiązań, w tym wolności prasy i dostępu do informacji online i offline. Unia Europejska zachęca do pokojowego rozwiązania sytuacji poprzez otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i poszanowanie podstawowych praw obywateli - dodała.