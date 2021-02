Żałoba w USA, uczczono pamięć 500 tys. ofiar koronawirusa. Covid zabił więcej ludzi niż I i II wojna światowa oraz wojna w Wietnamie

WAŻNE DLA RODZIN. Będą zmiany w 500 plus: jest decyzja w sprawie waloryzacji. Trzeba złożyć znów wniosek [23.02.2021]

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ta zmiana już działa, ale nieoficjalnie wiadomo, że przesądzona jest sprawa waloryzacji świadczenia 500 plus, trwają bowiem dyskusje nad szczegółami tego rozwiązania. Kiedy będzie waloryzacja czyli podwyżka 500 plus?