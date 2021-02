USA: kobieta skarży firmę swojego męża, bo w pracy "złapał" koronawirusa i potem ją zaraził Covid-19

Amerykański sędzia Maxine M. Chesney, ma ciężki orzech do zgryzienia. Musi orzec, czy niecodzienny pozew pewnego małżeństwa będzie rozpatrywany, czy też zostanie odrzucony. Corby Kuciemba i jej mąż Robert Kuciemba skarżą pracodawcę Roberta, firmę Victory Woodworks Inc., o to, że ściągnęła koronawirusa do ich domu. Para twierdzi, że firma naruszyła zasady bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii, przenosząc pracowników z jednego miejsca do drugiego w regionie San Francisco.

Brak środków ostrożności spowodował, że Robert Kuciemba zaraził się koronawirusem i nieświadomie przyniósł zarazę do domu. Zaraził żonę i oboje wymagali długiego pobytu w szpitalu, a teraz cierpią z powodu następstw choroby.

- Jeśli sędzia zdecyduje się kontynuować sprawę, posłuży ona jako wskazówka dla podobnych procesów w całym kraju. Już wiele rodzin pozwało firmy, od sprzedawców po zakłady mięsne, twierdząc, że niebezpieczne miejsca pracy podczas pandemii spowodowały chorobę pracownika. Ale to pierwszy przypadek, kiedy ktoś twierdzi, że jeśli masz koronawirusa i mieszkasz z kimś, kto zaraził się w pracy, możesz pozwać pracodawcę za potencjalne przekazanie ci zarazy - mówi prawnik zaskarżonej firmy, Bill Bogdan, prawnik firmy.