Podniebny horror w USA: wybuchł jedn z silników Boeinga 777, pasażerowie modlili się juz tylko o życie (VIDEO)

Myślałem, że za chwilę umrzemy, gdy samolot zaczął szybko wytracać wysokość po eksplozji i wracał na lotnisko w Denver – mówił David Delucia, jeden z pasażerów pechowego lotu i dodał: Złapałem żonę za rękę i powiedziałem jej, że to już koniec.

Flight 328, samolot United Airlines lecący do Honolulu, uległ awarii w prawym silniku, poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Inspektorzy już nakazali wstrzymać loty Boeingów 777, które wyposażono w silniki Pratt & Whitney PW4000.

Na szczęście nikt z 231 pasażerów o dziesięciu osób załogi Boeinga 777 linii United Airlines, który wystartował z Denver do Honolulu nie ucierpiało. Wszyscy najedli się jednak strachu, gdy kilka minut po starcia nastąpił potężny wybuch. Pasażerowie przez okna dostrzeli jak jeden z silników kolosa miał poszarpaną obudowę silnika, buchały z niego płomienia, trzęsło maszyną, ludzie myśleli, że za chwile zginął.

Jeden z pasażerów lotu numer 328 opowiadał, że kiedy pilot nadał komunikat o eksplozji silnika wielu wpadło w przerażenie. Samolot zaczął się gwałtownie trząść, straciliśmy wysokość i zaczęliśmy opadać – dodawał Delucia.

Mówił, że on i jego żona włożyli swoje portfele do kieszeni, żeby po katastrofie mogli ich zidentyfikować. W tym czasie policja w Broomfield wezwała mieszkańców, aby nie dotykali ani nie zabierali kawałków z uszkodzonej maszyny. Jeden z mieszkańców powiedział CNN, że gdy zobaczył, jak coś leci z nieba, uciekł ze swoimi dziećmi do domu.

Widzieliśmy samolot,. Który pojawił się nad nami i nagle usłyszeliśmy eksplozję.

Spojrzeliśmy w górę, na niebie był czarny dym – mówił Kieran Cain. – Jakieś ka-wałki, który odpadły od samolotu spadały w naszym kierunku, w sama maszyna wyglądała jakby szybko sunęła. Kiedy zobaczyliśmy jak duże kawałki spadł koło na-szych domów zapanował strach.