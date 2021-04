Wznowienie posiedzenia Izby Dyscyplinarnej SN. Igor Tuleya: obrońcy dali z siebie wszystko, ale to była misja straceńcza

Przed północą, po 11 godzinach niejawnych obrad, Izba zadecydowała o odroczeniu posiedzenie do czwartku do godziny 12.

W środę od rana przed budynkiem Sądu najwyższego odbywały się protesty obywateli, sędziów oraz polityków, którzy wyrazili wsparcie dla Tulei. On też był na miejscu aż do ogłoszenia odroczenia rozprawy.

- To świadczy o tym, że my, sędziowie broniący niezależności i niezawisłości, idziemy słuszną drogą, obywatele to widzą, wspierają nas. Widzą, że my tych wartości, konstytucji bronimy nie dla siebie, tylko dla nas wszystkich - przekazał

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi miał związek z jego orzeczeniem w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 roku. Po blokadzie sali plenarnej przez opozycję właśnie do Sali Kolumnowej PiS przeniósł posiedzenie Sejmu, ale posłowie opozycji utrzymywali, że mieli do niej utrudniany dostęp. W związku z tym złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura umorzyła to postępowanie nie dopatrując się, by doszło do przestępstwa.

Na decyzję prokuratury pokrzywdzeni złożyli zażalenie, które rozstrzygał sąd właśnie w osobie sędziego Igora Tuleyi. Sędzia Tuleya kazał prokuraturze ponownie zająć się sprawą, sprawdzić, czy protokoły z liczenia głosów nie były przerabiane i czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań, a także zezwolił mediom na rejestrację uzasadnienia jego orzeczenia.