Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w środę uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tuleyi

Sędzia Tuleya ponownie nie stawił się przed samą Izbą Dyscyplinarną, konsekwentnie tłumacząc, że nie uznaje tej jej za sąd. Jednak wraz z popierającymi go osobami pojawił się pod budynkiem Sądu Najwyższego.

- Dzisiaj zostałem zmuszony, żeby po raz szósty stawać przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną. Izbą, która tak naprawdę nie jest sądem - mówił Tuleya. - Nie jest to niezależny sąd, nie zasiadają tam niezawiśli sędziowie. Nie mam zaufania do tego organu. Co najwyżej jest to sąd na kaczych łapach - dodał. - Warto walczyć o niezależność sądów, o praworządność, warto bić się o konstytucję. Po prostu warto walczyć o zasady – zakończył Tyleya.