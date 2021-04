Protest Obywateli RP przed Sądem Najwyższym. Tuleya: Może się wydawać, że jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy bezbronni

W środę przed godziną 8 rano pod Sądem Najwyższym rozpoczął się protest grupy Obywateli RP „w obronie sędziego Tulei.” Dzisiaj o godzinie 12 Izba Dyscyplinarna na niejawnym posiedzeniu ma zająć się wnioskiem o zatrzymanie i przymusowego doprowadzenia do prokuratury sędziego Igora Tulei.

W środę z samego rana przed Sądem Najwyższym rozpoczął się protest grupy Obywateli RP w obronie warszawskiego sędziego Igora Tulei. Powodem jest dzisiejsze niejawne posiedzenie Izby Dyscyplinarnej SN, która koło godziny 12 będzie rozpatrywać wniosek w sprawie za zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury sędziego Igora Tulei. Posiedzenie będzie prowadził sędzia Adam Roch. Prokuratura chce go przesłuchać i postawić zarzuty ujawnienia informacji z postępowania.

Przed sądem pojawił się także sędzia Igor Tuleya, który zabrał głos i jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy dzisiaj pojawili się przed sądem i okazują wsparcie. - Może się wydawać, że jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy bezbronni - podkreślił. Tuleya dodał, że walka o praworządność i polską konstytucję trwa już 4 lata, ale to nie sędziowie i obywatele narzekają. - Nie my o sądach mówimy ostatnia barykada, ostatni bastion. Będziemy walczyć do końca. Obronimy konstytucję - mówił.

Zatrzymano 6 osób Cały czas od godziny 8 rano trwa protest Obywateli RP przed budynkiem SN, ale także blokowano wjazd na parking sądu. Pojawiły się także większe siły policyjne, które legitymują uczestników blokady lub prowadzą do radiowozów. Demonstranci mają ze sobą transparenty "Murem za sędzią Igorem Tuleyą" czy "Solidarni z represjonowanymi".

Na miejscu pojawiło się wiele posłanek i posłów opozycji: Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz, Borys Budka czy Katarzyna Lubnauer. Do tej pory zatrzymano 6 osób. Wśród zatrzymanych jest przewodniczący rady Fundacji Otwarty Dialog i aktywista społeczny Bartosz Kramek, o czym poinformowała sama fundacja.

"Kolejna odsłona prześladowań" W obronie sędziego stanęła posłanka Kamila Gasiuk - Pihowicz, która zwróciła uwagę, że jest to "kolejna odsłona prześladowań wobec sędziego Tulei".

"Pamiętajcie proszę, że zarzut wobec sędziego Tulei dotyczy poinformowania w uzasadnieniu wydanego wyroku, że R.Terlecki zeznał, iż salę Kolumnową przygotowano tak, aby posłowie opozycji nie mogli zabrać głosu w trakcie nielegalnych obrad. To co wyprawia Ziobro to bezprawie" - przypomniał poseł KO Sławomir Nitras.

Przed SN ma się pojawić także poseł Franek Sterczewski:

Natomiast senator Bogdan Klich zwrócił uwagę na przeszłość sędziego, który będzie rozpatrywał dzisiejszy wniosek dotyczący Tulei.

Sprawa Tulei Sędzia Igor Tulya wielokrotnie nie stawiał się w prokuraturze, ponieważ nie uznaje on Izby Dyscyplinarnej SN oraz jej decyzji.

- Zapowiadam, że nigdy dobrowolnie nie będę uczestniczył w przesłuchaniu związanym z tą sprawą - mówił do kilkudziesięciu uczestników demonstracji – mówił w marcu podczas pikiety solidarnościowej. Igor Tuleya 18 listopada 2020 roku decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego został pozbawiony sędziowskiego immunitetu. Oprócz tego zawieszono go w czynnościach służbowych oraz obniżono uposażenia o 25 procent.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi miał związek z jego orzeczeniem w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 roku. Po blokadzie sali plenarnej przez opozycję właśnie do Sali Kolumnowej PiS przeniósł posiedzenie Sejmu, ale posłowie opozycji utrzymywali, że mieli do niej utrudniany dostęp. W związku z tym złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura umorzyła to postępowanie nie dopatrując się, by doszło do przestępstwa. Na decyzję prokuratury pokrzywdzeni złożyli zażalenie, które rozstrzygał sąd właśnie w osobie sędziego Igora Tuleyi. Sędzia Tuleya kazał prokuraturze ponownie zająć się sprawą, sprawdzić, czy protokoły z liczenia głosów nie były przerabiane i czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań.

Polacy boją się biedy