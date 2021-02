Wiceminister zdrowia: Uczniowie nie wrócą do szkół w marcu

- Zakażeń z dnia na dzień mamy coraz więcej, musimy to przeczekać, opanować i wtedy ewentualnie myśleć o powrocie innych grup uczniów do szkół- mówił w piątek w Radiu Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany czy w związku ze wzrostem liczby zakażeń od marca kolejne grupy uczniów nie wrócą do szkół.

Jednocześnie dodał, że "rekomendacje w tym temacie będą na początku przyszłego tygodnia". Dopytywany o to jakich obostrzeń możemy się spodziewać od marca, stwierdził, że sytuacja jest "obserwowana"- Następne kilka dni pokażą skalę wzrostu. Musimy mieć jeszcze parę dni na to żeby tę sytuację do końca prześledzić- tłumaczył.

W piątek w programie "Jeden na jeden" w TVN 24, główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban stwierdził, że trzeba "wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich" odnosząc się do pomysłu wydania rozporządzenia dotyczącego maseczek. - Chodzi o to, żeby używać porządnych masek. Przynajmniej maska tak zwana chirurgiczna, nie mówiąc już o tych maskach z filtrem – wyjaśniał.