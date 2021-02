Koronawirus w Polsce. Utrzymuje się wysoka liczba nowych zakażeń. Dzisiaj ponad 8,5 tysiąca nowych przypadków

- Mamy 8 777 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1427) , śląskiego (829) , pomorskiego (787) , warmińsko-mazurskiego (732), wielkopolskiego (676) , kujawsko-pomorskiego (601) , dolnośląskiego (554) , małopolskiego (548) , łódzkiego (495) , podkarpackiego (464) , zachodniopomorskiego (346) , lubelskiego (328) , lubuskiego (299) , podlaskiego (271) , świętokrzyskiego (142) , opolskiego (122) . 156 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podało w piątek Ministerstwo Zdrowia .

Z powodu COVID-19 zmarły 43 osob y, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 198 osób . Liczba zakażonych koronawirusem: 1 623 218 . Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 41 823 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 49,4 tys. testów.

Będzie rozporządzenie w sprawie maseczek?

- Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich- stwierdził główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban i przyznał, że "ma nadzieję, że dzisiaj minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek". Do sprawy odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski, który przyznał, że dzisiaj nie będzie takiego rozporządzenia ale ministerstwo zastanawia się "czy maseczki nie powinny zostać dookreślone".