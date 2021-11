Ważne zmiany dla klientów dużego banku. Chodzi o migrację produktów klientów Idea Banku do systemów Banku Pekao OPRAC.: Maciej Badowski

Możliwe będą płatności kartą w sklepach stacjonarnych i wypłacanie gotówki w bankomatach. Grzegorz Olkowski/ Polska Press

- W dniach 19-22 listopada 2021 r. Bank Pekao S.A. przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych- poinformowano w komunikacie. Jak dodano, proces odbędzie się w pełni automatycznie, jednak dostęp do rachunków będzie w te dni ograniczony. Możliwe będą płatności kartą w sklepach stacjonarnych i wypłacanie gotówki w bankomatach. Co ważne, numery wszystkich rachunków pozostaną bez zmian.