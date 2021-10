Przestępcy próbowali łącznie wyłudzić ponad 85 mln złotych. To najwyższy poziom od 13 lat

- W ostatnim kwartale do bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dodano 48, 272 danych, o 9,3 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie- informuje ZBP. Statystycznie do bazy trafiało aż 525 dokumentów dziennie . Obecnie w bazie międzybankowego Systemu DZ jest ponad 2 miliony 150 tysięcy takich dokumentów.

Jednocześnie w tym okresie odnotowano 2,317 prób wyłudzeń kredytów- blisko 25 dziennie, Jest to wzrost o 22,7 proc, w stosunku do analogicznego okresu z 2020 r. i jest to najwyższy poziom od 13 lat. - Łączna kwota tych prób osiągnęła poziom 85,6 mln zł (930 tys. zł dziennie). Najwyższa kwota, jaką próbowano ukraść wyniosła aż 6 mln zł w woj. mazowieckim- informuje ZBP.