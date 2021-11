Ekspert: Dzisiaj rynek lombardów to czarna strefa. Konsumenci, którzy korzystają z ich usług nie podlegają żadnej ochronie

- Dzisiaj rynek lombardów to jest szara strefa, a nawet czarna strefa- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspert. Konsumenci, którzy decydują się na współpracę z tzw. lombardami nie podlegają żadnej ochronie. - Należy przyjąć podstawowe przepisy, które w pewnym stopniu chroniłyby konsumenta, a nie powodowały, że uczestniczy on w czarnej strefie tego sektora- dodaje.

- Dzisiaj rynek lombardów to jest szara strefa, a nawet czarna strefa. Jest to rynek całkowicie nieuregulowany- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jak wyjaśnia, rynek ten rozwijał się wcześniej, w latach poprzednich, ale prawdziwego dynamizmu nabrał w okresie "covidowym". - Wydaje nam się, że w tym czasie rynek lombardów bardzo urósł i można powiedzieć, że dzisiaj firmy lombardowe zbijają kokosy na ludzkiej niewiedzy- mówi Pączka. - W dużej mierze brak świadomości na jakich zasadach konsumenci oddają towar do lombardów, brak jakichkolwiek uregulowań prawnych powoduje, że lombardy obecnie działają w szarej strefie- dodaje. Lombardy od pozostałych uczestników szeroko rozumianego rynku kredytów konsumenckich różnią się przede wszystkim tym, że lombardów nie obowiązują żadne regulacje ustawowe. - My jako Federacja Przedsiębiorców Polskich apelowaliśmy zarówno do Ministerstwa Finansów ale także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przygotowaliśmy stosowny projekt regulacji aby rynek lombardów w Polsce w jakiś sposób objąć w ramy prawne, żeby go uregulować, aby konsumenci mieli większą ochronę niż taką, która dzisiaj w zasadzie polega tylko i wyłącznie na oddaniu towaru- mówi Paczka. - W lombardzie nie otrzymuje się żadnej umowy czy poświadczenia zawarcia jakiekolwiek transakcji- zaznacza.

Jak wynika z szacunków, ten rynek w naszym kraju jest bardzo duży. Pączka wskazuje, że punktów lombardowych przybywa i na pewno okres pandemii przyspieszył powstawanie nowych punktów. Jednocześnie zwraca uwagę, że mamy odpowiedni moment i czas aby "nie pracować nad kolejnym dokręcaniem śruby sektorom firm pożyczkowych, a spojrzeć na rynek lombardów".

- Słyszymy o tym, że Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy dodatkowych regulacji dla sektora firm pożyczkowych- wylicza Pączka i dodaje, że to rynek lombardów jest tym, który należy pilnie uregulować, ponieważ to jest obszar, "którego w zasadzie nikt nie kontroluje". Jego zdaniem konsumenci z uwagi na sytuację finansową, wysoki poziom inflacji i drożyznę, będą częściej je odwiedzać. - Można się spodziewać dalszego wzrostu zwiększenia uczestników rynku lombardowego- prognozuje. - Nie może dochodzić do sytuacji takich, że konsumenci są okradani, że konsumenci działają w podziemiu nie finansowym- wskazuje. Ekspert zwraca uwagę, że patrząc przez pryzmat regulacji unijnych, "czegoś takiego na zachodzie europy nie ma, ponieważ rynek usług lombardowych jest taką polską specyfiką". Jedynie w Stanach Zjednoczonych działają podobne punkty. - Dzisiaj nie jest problemem sektor firm pożyczkowych, który poprzez pandemię oraz poprzez okres w którym część klientów z różnych względów nie mogła zaciągnąć pożyczek. Problemem jest dzisiaj rynek usług lombardowych- tłumaczy.