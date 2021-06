USA, Kanada, Unia Europejska i Wielka Brytania chcą nałożyć sankcje na Białoruś. Mają zaboleć reżim Łukaszenki

- Jesteśmy zjednoczeni w naszym zaniepokojeniu atakami reżimu Łukaszenki na prawa człowieka , podstawowe wolności i prawo międzynarodowe. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie tłumionych demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego – zawarto we wspólnym oświadczeniu.

Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada połączyły siły i chcą nałożyć sankcje na kilku wyższych urzędników na Białorusi. Ma to być reakcja na zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego na pokładzie którego był opozycjonista Roman Protasiewicz.

Czwórka wezwała Mińsk do współpracy w ramach międzynarodowego śledztwa w sprawie incydentu z samolotem pasażerskim, natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i nawiązania prawdziwego dialogu politycznego z opozycją demokratyczną i społeczeństwem obywatelskim. Z kolei na spotkaniu w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przygotowali szereg działań gospodarczych, które mają uderzyć w Łukaszenkę i jego współpracowników. Oczekuje się, że przywódcy Unii zatwierdzą je na szczycie w Brukseli w czwartek.

Unia stopniowo zaostrzała sankcje, odkąd Łukaszenko wygrał szóstą kadencję prezydencką w sierpniu zeszłego roku. Od czasu incydentu z samolotem Ryanair, blok 27 państw przyjął twardsze podejście do Mińska. Wśród swoich działań ministrowie nałożyli zakaz podróżowania i zamrożenie kont 78 białoruskich urzędników. Zamrozili także aktywa ośmiu podmiotów (firm i banków). Oznacza to objęcie restrykcjami (łącznie z wcześniejszymi restrykcjami) 166 osób i 15 podmiotów. - Ta decyzja została podjęta w związku z eskalacją naruszeń praw człowieka na Białorusi oraz brutalnymi represjami wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej i dziennikarzy – czytamy we wspólnym oświadczeniu.