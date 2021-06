Białoruski politolog Arciom Szrajbman wyjechał na Ukrainę po emisji wywiadu z Ramanem Pratasiewiczem. "Zakładników się nie osądza"

Opowiadał między innymi także o osobach, które miały planować "fizyczną eliminację" Łukaszenki, konfliktach wewnątrz białoruskiej opozycji oraz nazwiskach organizatorów protestów, które wybuchły po sierpniowych wyborach prezydenckich. Zdaniem rodziny Pratasiewicza, aresztowany Raman miał udzielić wywiadu pod przymusem.

W wyemitowanym wywiadzie pojawiło się między innymi nazwisko białoruskiego politologa Arcioma Szrajbmana, który w sobotę poinformował, że udał się na Ukrainę. W rozmowie z białoruskim portalem "Nasza Niwa" tłumaczył swój wyjazd "ryzykiem przebywania na Białorusi" po zarzutach Ramana Pratasiewicza w stosunku do jego osoby. Chodziło np. o że rzekome koordynowanie protestów i doradzanie aktywistom.

Szrajbman we wpisie w serwisie Telegram wyjaśnił dokładniej dlaczego podjął decyzję o wyjeździe. Jak tłumaczył, Pratasiewicz w wywiadzie dla ONT powiedział, że politolog doradzał na czacie, który "można by nazwać centralą koordynacyjną rewolucji – Love Hata". Przyznał, że "Raman przesadził z jego zaangażowaniem w ten proces". Jednocześnie potwierdził, że był uczestnikiem tego czatu do końca jesieni 2020 roku, jak wyjaśniał, czat "rozpoczął się jako zwykłe internetowe spotkanie blogerów, ale wraz z narastaniem protestów ten temat stał się kluczowy w dyskusjach".