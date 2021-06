Roman Protasiewicz. Kim jest białoruski opozycjonista i jego dziewczyna Sofia Sapiega?

Roman Protasiewicz to urodzony w 1995 roku białoruski dziennikarz i bloger. Działalność opozycyjną zaczął już jako nastolatek. Wówczas brał udział w „milczących protestach”, a także moderował grupy przeciwników Łukaszenki na portalu społecznościowym Vkontakte.

Protasiewicz do jesieni 2020 roku był jednym z redaktorów kanału Nexta w Telegramie. Założona przez Sciapana Puciłę Nexta to jeden z nielicznych niezależnych kanałów informacyjnych na Białorusi i zarazem najpopularniejszy białoruski kanał w Telegramie. Dziennikarz współpracował także z kanałem Białoruś mózgu (Biełaruś gołownogo mozga). Działalność obu mediów białoruskie władze uznały za ekstremistyczną.

Roman Protasiewicz i Sciapan Puciła zostali oskarżeni o działalność terrorystyczną, wzywanie do strajków i organizowanie zamieszek. Ich nazwiska trafiły na listę osób „zaangażowanych w terroryzm”, sporządzoną przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). Białoruskie organy ścigania poszukują ich od listopada 2020 roku, a ponieważ obaj mieszkali w Polsce, władze Białorusi zwracały się do naszego kraju o ich ekstradycję.

Roman Protasiewicz z Białorusi do Polski przeniósł się w obawie przed represjami w 2019 roku, zaś jesienią 2020 roku przeprowadził się na Litwę. To właśnie do tego kraju wracał, gdy samolot, na którego był pokładzie, został zatrzymany pod pretekstem umieszczonej w nim bomby.

Samolot Ryanair z Aten do Wilna 23 maja 2021 roku został przymusowo skierowany przez władze Białorusi do Mińska, mimo że był już niemal w litewskiej przestrzeni powietrznej. Białoruscy kontrolerzy ruchu lotniczego przekazali informację, że na pokładzie samolotu znajdują się materiały wybuchowe, a samolot przekierowano do Mińska w celu rzekomego awaryjnego lądowania, mimo że był znacznie bliżej Wilna.

Po wylądowaniu samolotu w Mińsku, aresztowano Romana Protasiewicza oraz jego partnerkę, Sofię Sapiegę. Oprócz pary, dalej do Wilna nie poleciało także czterech innych pasażerów – niektórzy podejrzewają związek tych osób z białoruskim KGB i rosyjskim FSB.

Dzień po zatrzymaniu Protasiewicza, w państwowym kanale informacyjnym w Telegram opublikowano krótki film, w którym widocznie bity wcześniej dziennikarz oświadcza, że jest zdrowy, strażnicy traktują go dobrze, a on sam współpracuje z policją i przyznał się do organizowania masowych protestów (które w Białorusi są przestępstwem).