USA: Donald Trump opuścił szpital wojskowy. Powiedział: "Nie bójcie się koronawirusa" i zdjął maseczkę

Donald Trump o własnych siłach opuścił szpital wojskowy w stanie Maryland, wsiadł do śmigłowca i odleciał do Białego Domu.

Lekarze, którzy wypisywali prezydenta USA ze szpitala przyznali, że nie ma on gorączki, a jego stan jest dobry, jednak w Białym Domu, gdzie dołączył do zakażonej koronawirusem żony Melanii, Trump będzie wciąż pod stałą opieką lekarzy.

Zapowiedział szybki powrót do kampanii wyborczej, choć nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Ostatnie sondaże mówią nawet o 14-procentowej przewadze Joe Bidena nad Trumpem. Demokraci są jednak ostrożni, co do szans swojego kandydata. W poprzednich wyborach Hillary Clinton górowała nad Trumpem, a jednak to on został zwycięzcą wyścigu do Białego Domu.

Eksperci ds.zdrowia publicznego mieli nadzieję, że Trump, „ukarany” zakażeniem koronawirusem i przypadkami, które wybuchły wśród jego personelu, podejmie zdecydowane działania, aby przekonać zwolenników, że noszenie masek i dystans społeczny są niezbędne do ochrony siebie i swoich bliskich.