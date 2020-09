Nowy Jork: władze grożą blokadą niektórych dzielnic, bo niebezpiecznie przybywa nowych zakażeń koronawirusem

- Oczywiście, że się boję. Nowy Jork wykonał wspaniałą robotę, utrzymując zakażenia na niskim poziomie , ale obecne skoki skoki są niepokojące - powiedziała jedna z mieszkanek Queens. Można się było tego spodziewać, bo ludzie zapomnieli już o pandemii, nie stosują się do nakazów, dodała. Władze Wielkiego Jabłka twierdzą, że jeśli nie zauważą znaczącej poprawy do poniedziałku, mogą zabronić zgromadzeń powyżej 10 osób, nałożyć grzywny za brak maseczek na twarzach, zamknąć prywatne szkoły i ośrodki opieki nad dziećmi, które nie spełniają standardów i natychmiast zamknąć wszystkie mniej istotne firmy.

Pytany o ten ruch prezydent Donald Trump odpowiedział gubernatorowi: Myślę, że naraziłeś mieszkańców Nowego Jorku na wielkie ryzyko, zrobiłeś to, że jeśli spojrzysz na domy opieki, 11 tys. ludzi zmarło niepotrzebnie. Więc kiedy na to spojrzysz, jest to bardzo smutne.

-Jeśli nie postąpimy właściwie, znajdziemy się w sytuacji podobnej do blokady, jaką wprowadzono w Izraelu – mówi dr Mitchell Katz, szef New York City Health and Hospitals.

Sprawa ma podłoże polityczne, gdyż władze Nowego Jorku mają za złe Waszyngtonowi i prezydentowi Donaldowi w szczególności, że wysyłają do Amerykanów sprzeczne informacje, przez które wielu ludzi bagatelizuje pandemię, nie stosuje się do obowiązku noszenia maseczek czy zachowania dystansu społecznego.

