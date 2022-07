Minister Zdrowia Adam Niedzielski o powrocie obostrzeń. Nie wykluczył obowiązku maseczek we wrześniu

- Zawsze na początku tygodnia mamy zwiększoną liczbę, ale obserwujemy pozytywne zjawisko czyli hamowanie dynamiki wzrostu liczby nowych przypadków - powiedział szef resortu zdrowia. - Dzisiaj ta liczba, która wynosi 3,5 tys., to 17-18 proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia - dodał minister.

Kiedy apogeum letniej fali?

Niedzielski zaznaczył, że zwolnienie dynamiki "nie oznacza, że mamy apogeum kolejnej fali".

- To raczej wskaźnik, że do tego apogeum się zbliżamy i należy się spodziewać, że jeszcze w kolejnych tygodniach ta liczba przypadków będzie rosła ale w mniejszym tempie niż w tej chwili - podkreślił, dodając, że apogeum wzrostu zakażeń spodziewane jest na połowę sierpnia.

Jak przekazał minister zdrowia, prognozy resortu wskazują, że w połowie sierpnia będziemy mieli w Polsce średnio ok. 10 tys. przypadków zakażeń koronawirusem dziennie. - Co oznacza, że te liczby w pojedynczych dniach mogą osiągnąć 12-13 tys. i to scenariusz, który traktujemy jako najbardziej prawdopodobny - podkreślił Niedzielski.