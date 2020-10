Dlaczego prezydent Trump nie powiadomił od razu Amerykanów, że jest zakażony koronawirusem?

Biały Dom nie podał też, kiedy ostatnio Trump miał wynik negatywny na koronawirusa, co jest ważne dla określenia, jak długo miał wirusa i kiedy został zakażony. W ubiegłym tygodniu prezydent miał liczne spotkań z udziałem wielu osób i jest kilka wersji tego, kiedy zdiagnozowano u Trumpa koronawirusa, od środy rano do piątku o godz. 1 w nocy.

Trump spotkał się w sumie z setką ludzi, w tym darczyńcami, którzy dawali pieniądze na jego kampanię. Potem dr Conley zaproponował inną wersję, mówiącą, że w czwartek po południu powtórzono testy i Trumpowi zrobiono najdokładniejszy (PCR), bo takie było wskazanie kliniczne. Conley nie mówił, czy to było przed, czy po tym, jak Trump poleciał do New Jersey na zbiórkę pieniędzy, która odbywała się w pomieszczeniach.

Biały Dom po raz pierwszy ogłosił pozytywny wynik testu u Trumpa - i pierwszej damy - o godz. 1:00 czasu wschodniego w piątek rano. Ale dr Sean Conley mówił w sobotę przed południem, że prezydent miał „72 godziny na postawienie diagnozy”. Innymi słowy prezydent mógł być zakażony już w środę.Było to kilka godzin przed jego przylotem do Minnesoty, a dzień wcześniej wziął udział w zbiórce pieniędzy na polu golfowym w New Jersey.

Po słowach Conley’a sekretarz prasowy Białego Domu Kayleigh McEnany wydała pisemne oświadczenie, w którym była mowa o tym, że dr Conley błędnie użył terminu „siedemdziesiąt dwie godziny” zamiast „trzeciego dnia” i „czterdzieści osiem godzin” zamiast „drugiego dnia”. - U prezydenta po raz pierwszy zdiagnozowano COVID-19 wieczorem w czwartek 1 października, a w piątek 2 października otrzymał koktajl przeciwciał – wyjaśnił medyk.

Zdaniem Białego Domu ​lekarz pomylił się, Trump został zdiagnozowany w czwartek wieczorem, a leczenie rozpoczęło się tej nocy. Nie ma jasności co do tego, kiedy prezydent był ostatnio testowany przed uzyskaniem pozytywnego wyniku. Dr Conley powtórzył jedynie, że prezydent jest badany „często”, nie powiedział, co to naprawdę oznacza. Nie wiadomo, czy poddawano go rutynowym, mniej dokładnym 15-minutowym testom Abbott Labs, czy zaawansowanemu PCR.

Gdy Trump przybył na wtorkową debatę prezydencką, było za późno, aby poddać się testom w klinice Cleveland. Prowadzący debatę dziennikarz mówił, że kandydaci powiadamiali o stanie swojego zdrowia. Po debacie w Cleveland Trump poleciał nocą do domu Air Force One. Doradcy mówili, że podczas lotu był zmęczony, zwykle tweetował i oglądał telewizję, tym razem spał. Sam prezydent tłumaczył zmęczenie debatą. Nie wiadomo, czy lekarze zauważyli wtedy u prezydenta jakieś niepokojące oznaki. Nie wiadomo, czy były to objawy zakażenia koronawirusem.