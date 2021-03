USA. 21-latek, który zastrzelił osiem osób w salonach masażu: "Nie jestem rasistą, jestem uzależniony od seksu"

Śledczy nadal nie ustalili motywów sprawcy masakry w salonach masażu w stanie Georgia w USA. Sam morderca mówi: jestem uzależniony od seksu.

Sprawca masakry w trzech salonach masażu w amerykańskim stanie Georgia, który zastrzelił osiem osób, wywołał popłoch wśród społeczności azjatycko-amerykańskiej. Bo to z tej grupy pochodziła większość ofiar. Śledczy starają się ustalić, co skłoniło Aarona Longa do popełnienia najgorszego masowego zabójstwa w USA od prawie dwóch lat. On sam mówił policjantom, że nie jest rasistą. Twierdził, że jest uzależniony od seksu, a pracujące w salonach masażu kobiety było dla niego pokusą. Te wypowiedzi wywołały oburzenie, biorąc pod uwagę fakt, że sześć z ośmiu ofiar to kobiety pochodzenia azjatyckiego. - Strzelaniny wydają się mieć miejsce „na przecięciu przemocy ze względu na płeć, i ksenofobię” – mówiła pierwsza wietnamska Amerykanka przedstawicielka stanu Georgia Bee Nguyen, działająca w obronie kobiet i społeczności kolorowych.

- Niezależnie od motywacji zabójcy, to co zrobił jest niedopuszczalne, nienawistne i musi się skończyć - skomentował burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms.

Śledczy nie wiedzą, czy Long kiedykolwiek chodził do salonów masażu, w których doszło do masakry. Wiadomo jednak, że planował wyjazd na Florydę, aby zaatakować tam jakiś obiekt z branży porno. - Najwyraźniej ma problem z tym, to, co uważa za uzależnienie od seksu i postrzega te miejsca jako coś, co pozwala mu tam pójść, bo jest to dla niego pokusa - powiedział kapitan z biura szeryfa hrabstwa Cherokee Jay Baker. Sam Baker spotkał się z krytyką za stwierdzenie, że Long miał „naprawdę zły dzień” i „tak właśnie zrobił”. Strona na Facebooku, która wyglądała na należącą do Bakera, promowała w ubiegłym roku koszulkę z rasistowskim napisem na temat Chin i koronawirusa. Konto zostało usunięte. Ani Baker ani biuro szeryfa tego nie skomentowali.

Szeryf Frank Reynolds mówi, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy atak miał podłoże rasistowskie. Masakra w Atlancie i okolicach była szóstym masowym zabójstwem w USA w tym roku i najbardziej tragicznym od strzelaniny w Dayton w stanie Ohio w sierpniu 2019 roku, w której zginęło dziewięć osób. W ubiegłym roku takich tragicznych zdarzeń w Stanach Zjednoczonych było najmniej od ponad dekady. Stało się to dzięki pandemii i wprowadzonych z jej powodu licznych restrykcji.

Policjanci nadal badają miejsca ataku szaleńca. Ataki rozpoczął od salonu masażu w pobliżu Woodstock, 50 kilometrów na północ od Atlanty. Były tam cztery ofiary: 33-letnia Delaina Ashley Yaun, 54-letni Paul Andre Michels, 44-letni Daoyou Feng i 49-letni Xiaojie Tan, który był właścicielem firmy. - Yaun i jej mąż przyjechali do spa - powiedziała jej matka, Margaret Rushing. Yaun zostawia 13-letniego syna i 8-miesięczną córkę. Jej przyrodnia siostra, Dana Toole, powiedziała, że Yaun zamknął się w jednym z pomieszczeń, dzięki czemu przeżył atak. - On z trudem to znosi, on tam przecież był i słyszał strzały - mówiła Toole. Potem 21-latek urządził jatkę w kolejnym salonie masażu. Policjanci byli już wtedy na jego tropie. Long został aresztowany kilka godzin później przez policjantów z hrabstwa Crisp. - Kiedy nie zatrzymał się na autostradzie, policyjny radiowóz ruszył w pościg za nim, uderzył z całej siły w tył samochodu Longa, który wypadł z trasy - mówił szeryf Billy Hancock.

Gliniarze zlokalizowali Longa dzięki pomocy jego rodziców, którzy rozpoznali go na nagraniach z monitoringu opublikowanych przez policję i przekazali śledczym informacje o telefonie komórkowym syna. - Dzięki temu mogliśmy go śledzić - powiedział Reynolds, szeryf hrabstwa Cherokee.

Protest przeciwko białej supremacji w waszyngtońskim Chinatown po strzelaninach w Atlancie