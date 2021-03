Ambasador Rosji w USA wezwany na konsultacje do Moskwy. Stało się to po wywiadzie prezydenta USA, w którym skrytykował on Putina

- Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow został wezwany do Moskwy na konsultacje w celu przeanalizowania, co należy zrobić w kontekście stosunków ze Stanami Zjednoczonymi - głosi oświadczenie rosyjskiego MSZ.

Komunikat został wydany w środę wieczorem po tym, jak telewizja ABC News wyemitowała wywiad dziennikarza tej stacji George'a Stephanopoulosa z prezydentem Joe Bidenem. Jednym z zagadnień wywiadu była kwestia mieszania się Rosji w przebieg ostatnich wyborów prezydenckich w USA.

- Dyrektor narodowej agencji wywiadu ogłosił dziś raport, w którym stwierdza, że ​​Władimir Putin zezwolił na działania podczas wyborów, które miały na celu oczernianie pana, wspieranie prezydenta Trumpa, podważanie naszych wyborów, podział społeczeństwa. Jaką cenę musi zapłacić? - pyta Bidena Stephanopoulos.

- Zapłaci cenę - odpowiada Biden. - Ja, długo rozmawialiśmy, on i ja, kiedy - ja go znam stosunkowo dobrze. I ja… rozmowa się rozpoczęła, powiedziałem: „Znam siebie i ty mnie znasz. Jeśli ustalę, że to się wydarzyło, bądź przygotowany” - odpowiedział Biden.