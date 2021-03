USA: masakra w Atlancie i okolicach. Osiem osób zostało zastrzelonych w trzech salonach masażu

Masakra w Stanach Zjednoczonych. Osiem osób zostało zabitych w salonach masażu i spa w Atlancie i okolicach. Policja pojmała już podejrzanego o dokonanie zbrodni. - Co najmniej sześć ofiar to kobiety pochodzące z Azji - poinformowali policjanci, którzy dodali, że strzelaniny miały miejsce w ciągu godziny w różnych trzech miejscach.

Mężczyzna został schwytany w Georgii we wtorek wieczorem. Cztery osoby zginęły w hrabstwie Cherokee, na północ od Atlanty, a cztery kobiety poniosły śmierć w dwóch kolejnych strzelaninach w Atlancie niecałą godzinę później. Większość ofiar, co potwierdziła policja, to kobiety pochodzenia azjatyckiego.

Biuro szeryfa Cherokee nie podało szczegółów ani informacji umożliwiających identyfikację ofiar. Nie ujawniono też motywów działania podejrzanego. - Jest nim 21-letni Robert Aaron Long, powiedział kapitan z biura szeryfa hrabstwa Cherokee Jay Baker.

Baker mówi, że kilka rannych osób trafiło do szpitali, z czego dwie zmarły. Po strzelaninie w hrabstwie Cherokee biuro szeryfa opublikowało zdjęcia podejrzanego o zabójstwa. Long, który mieszka w hrabstwie Cherokee, został aresztowany w hrabstwie Crisp, które znajduje się 200 km na południe od Atlanty.

Szef miejscowej policji Rodney Bryant mówił, że jego ludzie uważnie przeglądają zapisy wideo z masakry. Dodał, iż jest jednak za wcześnie, aby powiedzieć, jaki był motyw zabójstwa. - Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie dochodzenia - powiedział.