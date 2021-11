UOKiK ostrzega seniorów przed oszustami. Głównie chodzi o „teleoferty”, zawyżone ceny towarów czy podejrzane aukcje w internecie

Do UOKiK co roku trafia kilkaset skarg na nieuczciwe praktyki nie tylko podczas pokazów handlowych, ale również podczas telezakupów czy sprzedaży internetowej- wskazuje w komunikacie Urząd i dodaje, że adresatami zaproszeń na pokazy czy ofert telemarketerów najczęściej są seniorzy.

Na rynku wciąż działają podmioty, które zachowują się nieetycznie wobec seniorów w celu uzyskania korzyści finansowych, chodzi o np. przekonywanie do wyboru towaru za cenę wielokrotnie przewyższającą jego wartość rynkową, zapraszanie seniora na pokazy pod pretekstem bezpłatnych badań czy odbioru nagrody kiedy rzeczywistym celem jest nakłonienie do zakupu np. drogiej pościeli czy garnków, ukrywanie wad towaru lub podawanie w opisie produktu nieistniejących funkcji. Ponadto w internecie można trafić na fałszywe sprzedaże czy aukcje, które adresowane są do osób starszych. Ich twórcy zwracają się bezpośrednio do seniorów po to, żeby jeszcze bardziej przykuć ich uwagę.