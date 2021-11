Obowiązek szczepień medyków, nauczycieli i osób powyżej 50 r. życia? Obostrzenia dla osób niezaszczepionych? "To jedyna skuteczna metoda"

- Wprowadziłbym obowiązkowe szczepienia np. dla medyków czy nauczycieli. Te osoby powinny być zaszczepione, jeśli chcą wykonywać swój zawód- przyznał we wtorek w Radiu zet dr Grzesiowski i dodał, że dla niego "niezaszczepiony lekarz lub położna to porażka zawodowa". - To jest tak, jak gdyby ktoś, kto pracuje na stacji benzynowej, przyszedł do pracy z miotaczem ognia. To się wyklucza - wyjaśnił.