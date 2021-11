Rynek pracy. "Wracamy do sytuacji sprzed pandemii, czyli rzeczywiście jest to rynek pracownika". Kogo poszukują pracodawcy?

- Można powiedzieć, że wracamy do podobnej sytuacji, jak byłą przed pandemią, czyli rzeczywiście jest to rynek pracownika. W ostatnich miesiącach pojawia się więcej ofert pracy, szczególnie w zawodach związanych z technologiami cyfrowymi- tłumaczy w rozmowie z AIP Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl. - Natomiast cały czas są branże, które szczególnie były dotknięte przez pandemię, takie jak gastronomia, hotelarstwo czy usługi. Tych ofert jest mniej ze względu na to, że są to branże najbardziej podatne na obostrzenia- dodaje.