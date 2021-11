Coraz większe problemy finansowe rolników. Niespłacane w terminie zobowiązania wynosza prawie 680 mln zł Maciej Badowski

Nieuregulowane na czas zobowiązania rolników względem kontrahentów i banków od początku pandemii w marcu 2020 r. do końca września br. wzrosły do blisko 680 mln zł. Oznacza to skok zadłużenia o jedną trzecią. – Wydawałoby się, że przy wzroście cen skupu o blisko jedną piątą, rolnicy powinni bez większych problemów odrabiać zaległości. Niestety, jednocześnie doświadczyli niesamowitego skoku kosztów produkcji- komentuje ekspert.