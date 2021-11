Ekspert: Polska potrzebuje imigrantów z dwóch podstawowych powodów. Chodzi o brak pracowników i problemy demograficzne

- W tej chwili Polska potrzebuje imigrantów z dwóch podstawowych powodów. Pierwszym powodem, krótkoterminowym, są niedobory na rynku pracy i niedobory pracowników w niektórych sektorach gospodarki- tłumaczy w rozmowie z AIP Jakub Bińkowski, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Natomiast drugi powód jest bardziej długoterminowy i są to problemy związane z demografią, które z kolei będą powodowały inne problemy m.in. w systemie opieki zdrowotnej czy w systemie emerytalnym- wylicza.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu w dniu 22 października, zaś 26 października 2021 r. został skierowany do I czytania w komisjach. Zakłada on poza zmianami w ustawie o cudzoziemcach również nowelizację ustaw o repatriacji, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o opłacie skarbowej.