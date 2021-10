UOKiK bierze się za celebrytów i influencerów. Urząd sprawdzi na jakiej zasadzie reklamują produkty w sieci OPRAC.: MB

Podczas postępowania wyjaśniającego zbadane zostaną relacje gwiazd internetu z agencjami reklamowymi i reklamodawcami. 123RF

Popularny youtuber zachęcający do korzystania z gry na telefon, blogerka zachwalająca firmę sprzedającą samochody, instagramerka promująca w swoich wpisach napój – to przykłady współpracy polskich influencerów ze znanymi markami. Na jakich zasadach to się odbywa i czy tego rodzaju treści na portalach społecznościowych są wyraźnie oznaczane jako reklamowe lub sponsorowane? - Sytuacja gdy influencer otrzymał za swój wpis wynagrodzenie, ale sprawia wrażenie, że dzieli się prywatną opinią, jest zwyczajnie nieuczciwa- mówi prezes Urzędu. - Chcemy uporządkować rynek treści sponsorowanych w portalach społecznościowych, tak aby internauci dostawali jasny przekaz, co jest reklamą, a co obiektywną recenzją produktu- dodaje.