Tomasz Grodzki z senatorami Platformy poleciał do Miami. Polityk KO: "Pojechał tam chyba na plażę"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z kilkoma senatorami Koalicji Obywatelskiej odbył służbową podróż do Miami w USA, gdzie był jednym z uczestników "Kongresu 60 milionów" zorganizowanego przez amerykańską Polonię.

Wraz z Grodzkim do Miami polecieli także inni senatorowie KO: Beata Małecka-Libera, Kazimierz Kleina i Robert Dowhan. W składzie delegacji do USA znalazła się też wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy.

Jak informuje wprost.pl, podróż Grodzkiego do Miami wywołała krytykę także w szeregach partii, do której należy. - Pojechał do USA w delegację jako marszałek Senatu i nie wziął ze sobą nikogo z PiS-u, za to aż trzech senatorów KO. Powinien wziąć przedstawiciela z każdego klubu - skomentował sytuację jeden z polityków KO, którego zapytał portal wprost.pl. Zdaniem tego polityka takim zachowaniem marszałek Grodzki "ośmiesza" własne ugrupowanie. - Grodzki pojechał tam chyba na plażę oraz bal, bo i ten był w planach. Organizowanie wyjazdu delegacji z Polski, kiedy nawet nie chciał się z nim spotkać gubernator czy rektor uczelni, jest śmieszne - mówi polityk KO. Dodaje też, że całą sytuacja została źle odebrana przez amerykańską polonię.