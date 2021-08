Tokio: Kryscina Cimanouska, białoruska zawodniczka, która dostała polską wizę humanitarną, jest już w Warszawie

Nie do Warszawy, ale do Wiednia odleciała najpierw w środę białoruska biegaczka Kryscina Cimanouska. W poniedziałek Białorusinka otrzymała w polskiej ambasadzie w Tokio wizę humanitarną i wieczorem wylądowała w Warszawie. Zmiana planów miała związek ze sprawami jej bezpieczeństwa.

Jak podał na Twitterze białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka, jeszcze w środę Cimanouska przyleci do Polski. Białorusinkę widziano, jak wchodziła na tokijskim lotnisku na pokład samolotu lecącego do Wiednia. Ubrana była w niebieskie dżinsy i niebieską bluzę i wsiadła na pokład maszyny Austrian Airlines lot numer OS52.

Decyzję o zmianie lotu mieli podjąć wraz z Cimanouską pracownicy polskiego konsulatu w Tokio, którzy odwieźli ją samochodem należącym do polskiej ambasady na lotnisko Narita. Było to, jak podają zachodnie agencje tuż po godzinie 7 rano miejscowego czasu, czyli po północy w naszym kraju.

Biegaczka miała udać się do Warszawy, gdzie premier Mateusz Morawiecki zaoferował jej bezpieczne schronienie. Wcześniej zawodniczka mówiła, że chciałaby zamieszkać w Niemczech lub Austrii.

Jej dramatyczna sytuacja zdominowała światowe nagłówki wo-kół Igrzysk i chociaż jej komentarze nie były jawnie polityczne, jej sprawa zwiększyła obawy o bezpieczeństwo tych, którzy wypowiadają się przeciwko białoruskim władzom.

Biegaczka miała udać się od razu do Warszawy, gdzie premier Mateusz Morawiecki zaoferował jej bezpieczne schronienie. Wcześniej zawodniczka mówiła, że chciałaby za-mieszkać w Niemczech lub Austrii.

W poście na Instagramie Cimanouska napisała, że przedstawiciele białoruskiego zespołu sportowego kazali jej spakować swoje rzeczy, mówiąc, że nie jest już członkiem narodowej drużyny i ma lecieć z powrotem do Mińska. W niedzielę została zabrana na tokijskie lotnisko Haneda, ale odmówiła wejścia na pokład samolotu lecącego na Białoruś. Mówiła, że obawia się o swoje bezpieczeństwo i że zostanie skazana na więzienie w ojczystym kraju.

Dodała, że trenerzy grozili jej za to, że sprzeciwiła się decyzji o zgłoszeniu jej do sztafety 4x400 metrów – w której wcześniej nie brała udziału – bez jej zgody. Trenerzy nie powiedzieli jej, kto podjął decyzję o odesłaniu jej do domu.