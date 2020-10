Strajk Kobiet 2020. Warszawa: 26.10 kolejny protest, będą blokady dróg. Gdzie będą utrudnienia? Które ulice zostaną zablokowane?

Oni nas tak, to my ich tak. Oko za oko. Cios za ciosem. W poniedziałek ciąg dalszy imprezy pt. #wypierdalać z torturowaniem kobiet. Krótki i bez zbędnych słów - w poniedziałek blokujemy miasto - samochody, rowery, pieszo. O godz. 16. Gdzie - śledź wiadomości - to będzie niespodzianka, bo nie będziemy władzy ułatwiać życia. Miejsce podamy w pon. na jakieś pół godz. przed 16.00