Solidarna Polska nie poprze Funduszu Odbudowy. Jest oficjalne stanowisko partii Zbigniewa Ziobry

W stanowisku partii zarzucono, ze Polska będzie musiała „spłacać długi każdego państwa, jeśli przestanie ono płacić za siebie”. Tym samym według Solidarnej Polski dojdzie do uwspólnotowienia długów, co według niej jest krokiem w stronę federalizacji Unii Europejskiej, na co ugrupowanie kategorycznie nie może się zgodzić.

Transformacja energetyczna zdaniem Solidarnej Polski będzie „prowadzić do zamykania polskich elektrowni, utraty pracy przez tysiące ludzi, a dla wszystkich Polaków – do wzrostu cen prądu i ciepła.” Będzie to prowadzić do spadku konkurencyjności Polskiej gospodarki.

Jest zgoda na przyszłą współpracę

W stanowisku jasno zaznaczono brak poparcia dla Funduszu, ale jednocześnie wyrażono nadzieję na ciągłą współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy, ponieważ oba ugrupowania „łączy wspólna wizja Ojczyzny i plan przebudowy państwa.”

„Zdecydowanie opowiadamy się za dalszym działaniem koalicji, która od 6 lat wprowadza w kraju rozwiązania korzystne dla milionów Polaków. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze i chcemy kontynuować te zmiany w ramach Zjednoczonej Prawicy” - podkreślono.