Samolot z Uzbekistanu wylądował w Polsce. Kto był na pokładzie?

Jak przekazał w czwartek na antenie Polskiego Radia wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz w „samolocie, który wczoraj wylądował w Warszawie były osoby, które reprezentowały inne nacje”. - Były osoby z Niemiec i Holandii. Zgodnie z poleceniem pana premiera bardzo mocno wspieramy inne instytucje, czy to NATO, Unii Europejskiej czy Komitet Olimpijski – tłumaczył polityk.

Do Warszawy przyleciało prawie 80 ewakuowanych. Większość z nich to afgańscy współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego wraz z rodzinami. Na pokładzie było także troje obywateli polskich.

„Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję. To oczywiście nie koniec naszej pomocy i kolejny transport zabierze pozostałe osoby. Chcemy też pomóc UE i NATO w dalszej ewakuacji - napisał premier na Facebooku.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że ewakuowane osoby przewiezione zostały do bezpiecznych miejsc w Polsce.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, poinformował, że do stolicy Afganistanu wkrótce wyleci pierwszy polski samolot, którym zostaną ewakuowani przebywający w Kabulu Polacy oraz bezpośredni współpracujący z nimi lokalni urzędnicy. - Polska nie pozostawia swoich sojuszników i przyjaciół w potrzebie. Stale monitorujemy sytuację w Afganistanie. Na moje polecenie wkrótce wylatuje pierwszy samolot do Afganistanu, który posłuży do ewakuacji osób wymagających naszej opieki. Operacja ta jest przygotowywana od wczoraj - poinformował Morawiecki.